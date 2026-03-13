Berlino, cinghiale "smarrito" entra in un supermercato

Venerdì mattina, a Berlino, un cinghiale è entrato in un supermercato, provocando scompiglio. La polizia è intervenuta sul posto, nel quartiere di Köpenick, insieme ai dipendenti dello zoo Tierpark. "Un cinghiale si è smarrito in un centro commerciale", ha scritto la polizia su X. Successivamente, è arrivata la notizia che l'animale è stato ricondotto nel parco, nell'area a disposizione della specie. L'operazione non è stata semplicissima, dal momento che nel centro commerciale, chiuso al pubblico per cautela, non c'era lo spazio sufficiente per narcotizzare il cinghiale, che è stato indotto a uscire "con l'aiuto di una serie di oggetti".