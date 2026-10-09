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Davanti alla stazione centrale della città

Belgio, a Bruxelles scontri tra manifestanti e polizia: barricate e sassaiole

I disordini in occasione del corteo dei sindacati contro la politica del governo

09 Ott 2026 - 13:34
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In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono, i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia; la polizia ha risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.