Cinema, musica e politica: le celebrità alla presentazione dell'Obama Presidential Center

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha inaugurato a Chicago, nella giornata di ieri, il suo centro presidenziale da 850 milioni di dollari. Il Barack Obama Presidential Center ha preso vita dopo oltre un decennio di pianificazione e di costruzione. Il complesso di quasi 8 ettari è situato nella zona sud di Chicago e comprende una replica dello Studio Ovale, una biblioteca pubblica, un parco giochi, un centro sportivo e un orto. Alla cerimonia, durata circa tre ore, hanno partecipato alcuni ex presidenti Usa, ma anche stelle del cinema, dello sport e della musica. Presente anche Matteo Renzi, che ha documentato la sua partecipazione sui social.