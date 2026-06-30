1 di 4
© Dal Web
© Dal Web
© Dal Web

© Dal Web

© Dal Web

LE IMMAGINI DELL'AEREO

Atterraggio d'emergenza a Palma di Maiorca, aereo urta sulla pista: voli dirottati

Cinque altri voli sono stati dirottati negli aeroporti più vicini, sulla fusoliera dell'aereo evidenti i segni dell'impatto con l'asfalto

30 Giu 2026 - 15:17
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
palma di maiorca
aeroporto
incidente