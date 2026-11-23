Fotografie satellitari mostrano una nave russa ormeggiata nel porto di Bengasi, riprese prima e dopo l'attacco avvenuto il 22 novembre 2026. Le autorità della Libia orientale hanno riferito che la stessa è stata colpita da un presunto attacco con droni. L'episodio ha provocato un'esplosione, ma non si registrano vittime. L'attacco avviene in una fase in cui le forze ucraine hanno intensificato i bombardamenti a lungo raggio contro la Russia, ben oltre le linee del fronte.