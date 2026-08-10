New York, anelli ritrovati in una discarica tra 12 tonnellate di rifiuti

Non è forse come trovare un ago in un pagliaio, ma ci si avvicina molto. A New York un residente di Brooklyn, dopo essersi reso conto di aver accidentalmente gettato nell'immondizia gioielli e i cimeli di famiglia e aver condotto inutili ricerche individualmente, ha contattato, come estremo tentativo, la NYC Sanitation, l'azienda pubblica della Grande Mela che ogni giorno raccoglie e smaltisce circa 12 tonnellate di rifiuti. "Ho buttato due anelli nella spazzatura, aiutatemi a trovarli" l'appello dell'uomo. L'ultima speranza era setacciare la discarica, punto di raccolta dei rifiuti.



Ma New York è nota per essere "la città dove tutto è possibile". In un post pubblicato su X l'azienda ha celebrato con soddisfazione il ritrovamento che ha del miracoloso, raccontando come sono riusciti nell'impresa. Funzionari e addetti si sono attivati, hanno individuato il camion che aveva raccolto i sacchi nella zona di Brooklyn indicata dal residente e sono partite le ricerche, che si sono concluse, incredibilmente, col ritrovamento di due anelli in mezzo ad un oceano di spazzatura, con tanto di foto celebrative.