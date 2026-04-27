1 di 3
© Afp
© Afp
© Afp

© Afp

© Afp

per i 250 anni dell'indipendenza Usa

Al via la visita di re Carlo negli Stati Uniti: obiettivo riallacciare rapporti Londra-Washington

 Il viaggio si inserisce in una fase di tensioni politiche tra i due Paesi

27 Apr 2026 - 22:04
3 foto