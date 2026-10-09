Agente Ice ferisce immigrato dominicano a New York, scoppia la protesta nel Bronx
Scontri e tensioni in strada sul luogo della sparatoria
09 Ott 2026 - 06:29
09 Ott 2026 - 06:29
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Manifestanti in marcia sulla scena della sparatoria in cui che un agente dell'Ice avrebbe ferito un uomo, un immigrato della Repubblica Dominicana, a New York, nel Bronx. Scontri e tensioni con la polizia.
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