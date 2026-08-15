Afghanistan, le autorità talebane celebrano i 5 anni di governo

I talebani hanno conquistato Kabul senza incontrare resistenza il 15 agosto 2021, dopo un'offensiva fulminea che ha travolto il Paese, rovesciando le forze governative in seguito al caotico ritiro delle truppe guidate dagli Stati Uniti. Dopo cinque anni, secondo la Fondazione Pangea che dal 2002 lavora in Afghanistan con diversi progetti dedicati anche a donne e bambini, l'emergenza resta. Oltre 3 milioni di bambini e bambine sono a rischio malnutrizione e i divieti imposti dai talebani alle donne sono sempre più stringenti, fa sapere Pangea.