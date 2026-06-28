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a Tomblaine

Aereo da turismo precipita in Francia, 11 morti

L'incidente è avvenuto nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle

28 Giu 2026 - 15:17
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