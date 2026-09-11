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Lacrime e fiori a Ground Zero

11 settembre, le cerimonie in commemorazione delle vittime degli attentati | Le foto

Donald Trump al Pentagono, a  New York il vice JD Vance insieme a una sfilza di ex presidenti: tra questi Joe Biden e Barack Obama

11 Set 2026 - 14:42
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