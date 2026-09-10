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25 anni dopo

11 settembre, la polvere irrespirabile dopo il crollo delle Torri Gemelle

La qualità dell'aria è tornata al centro dopo che il sindaco Mamdani ha desecretato migliaia di documenti

10 Set 2026 - 11:37
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