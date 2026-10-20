Florida, alligatore lungo quasi quattro metri uccide un 71enne

Il capitano Michael Mason, del dipartimento di polizia di Winter Garden, ha riferito al New York Times che l'animale è stato abbattuto dopo aver ucciso l'uomo. Mason ha precisato che le autorità non avevano ricevuto alcuna segnalazione riguardo alla presenza di alligatori presso lo stagno, un bacino collegato al lago Apopka, a sud-ovest di Orlando, aggiungendo però che l'area è popolata da numerosi esemplari. "In questa zona della città non è raro imbattersi in alligatori", ha spiegato, invitando i cittadini a prestare sempre attenzione a ciò che li circonda. "Un alligatore può sembrare docile, è quasi un simbolo della Florida, ma può rivelarsi pericoloso", ha avvertito Mason. Gli attacchi da parte di alligatori sono statisticamente rari: dal 1948 a oggi ne sono stati registrati circa 34.