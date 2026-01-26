Filippine, affonda un traghetto: almeno 15 morti e 28 dispersi

L'affondamento di un traghetto con a bordo oltre 350 persone ha causato almeno 15 morti nel sud delle Filippine, ha dichiarato la guardia costiera dell'arcipelago del Sudest asiatico, aggiungendo che sono in corso le ricerche di 28 dispersi. La Mv Trisha Kerstin 3 ha emesso un segnale di soccorso mentre viaggiava da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, all'isola di Jolo, a circa 150 chilometri di distanza. Al momento 15 morti sono stati confermati e almeno 316 persone sono stati tratti in salvo.