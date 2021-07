Filippine, precipita aereo militare con 92 persone a bordo

Un aereo militare filippino (un C-130), con 92 persone a bordo, si è schiantato al suolo durante la fase di atterraggio. L'incidente, come confermato dal capo delle forze armate, è avvenuto nella base sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, nel sud del Paese. Quaranta passeggeri sono stati tratti in salvo dal velivolo in fiamme. Almeno 17 le vittime accertate finora.