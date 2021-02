Facebook "oscura" l'Australia: scontro sulla nuova legge

-afp

E' scontro fra Facebook e il governo australiano. Il social network fondato da Mark Zuckerberg ha bloccato la condivisione di notizie degli utenti in Australia. Una decisione che il premier di Canberra ha subito definito "da arroganti" reagendo con rabbia: "Non ci faremo intimidire", ha detto. La mossa senza precedenti di Fb contro la legge in via di approvazione che costringerebbe i colossi del web a pagare gli editori per la condivisione delle news.