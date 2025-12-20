Esercito Israele: "Uccisi due palestinesi in Cisgiordania"

L'esercito israeliano afferma di aver ucciso due palestinesi che hanno attaccato i soldati in due episodi separati nella Cisgiordania settentrionale. Secondo le autorità sanitarie locali, uno dei palestinesi era un adolescente. I militari spiegano che un palestinese ha lanciato un mattone contro l'unità di ricognizione della Brigata Paracadutisti durante un raid a Qabatiya. Le forze armate hanno così risposto al fuoco.