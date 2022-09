Energia, Ue: la Russia manipola i mercati, operazione deve fallire

"Oggi discutiamo della situazione straordinaria sui mercati dell'energia e della risposta unita dell'Ue per mitigare gli aumenti dei prezzi e stabilizzare i mercati finanziari dell'energia.

La Russia ha usato le sue forniture come arma per fare crescere i prezzi dell'energia il prossimo inverno, ma anche per indebolire le nostre economie e dividere politicamente l'Unione europea e dobbiamo fare in modo che i loro sforzi falliscano". Lo ha affermato la commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson, al suo arrivo al Consiglio Ue Energia a Bruxelles.