Elezioni in Ecuador, Andres Arauz si autoproclama vincitore sui social

Il candidato progressista Andres Arauz ha dichiarato di essersi aggiudicato le elezioni presidenziali che si sono tenute domenica in Ecuador. In un tweet diffuso dopo la chiusura dei seggi, Arauz ha parlato di una "vittoria decisiva in tutte le regioni del Paese. Aspetteremo - ha aggiunto - i risultati ufficiali per festeggiare". Al momento gli exit poll prefigurano però un ballottaggio con il candidato conservatore Guillermo Lasso.