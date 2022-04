Elezioni Francia, Biden a Macron: avanti insieme in difesa democrazia

Il presidente americano Joe Biden si è congratulato con il suo omologo francese Emmanuel Macron per la sua rielezione, dicendo che i loro due Paesi continueranno a cooperare per "difendere la democrazia".

"Non vedo l'ora di continuare la nostra stretta cooperazione, in particolare per sostenere l'Ucraina, difendere la democrazia e contrastare il cambiamento climatico", ha twittato Biden definendo la Francia un "partner chiave".