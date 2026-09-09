Egitto, scuola diffonde foto con IA di studentesse con il niqab dopo il divieto di Stato | Scoppia la polemica e arrivano le scuse: "Post pubblicato per errore"
Convocati dalle autorità giudiziarie il preside e l'amministratore della pagina Facebook dell'Istituto
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Il preside di una scuola egiziana e l'amministratore della pagina Facebook dell'Istituto sono stati convocati dalle autorità giudiziarie del Cairo dopo la pubblicazione sul social di una immagine di una classe intera di studentesse che indossano il niqab, vietato nelle scuole egiziane. La foto era stata generata con l'Intelligenza artificiale. Dopo le polemiche, il post è stato rimosso.
L'immagine prodotta con l'Ia
La foto di classe è risultata essere stata prodotta con l'intelligenza artificiale ma comunque messa all'indice in quando poteva indurre - secondo le autorità - l'idea che fosse parte integrante della divisa scolastica. Il fatto è avvenuto nel governatorato di Qena, nell'Alto Egitto e ha suscitato polemiche e timori di emulazione nel Ministero. Quest'ultimo ha quindi diffuso una circolare chiarendo le circostanze del recente episodio e ribadendo che nelle scuole, dove pure non vi è espresso divieto di indossare il velo integrale, vige l'obbligo di non coprire il volto e di indossare la divisa dell'Istituto.
"Il post relativo al niqab è scaturito da un errore dell'amministratore della pagina Facebook dell'istituto ed è stato immediatamente rimosso, ha fatto sapere il Ministero. E ha aggiunto:"Il capo dell'Istituto e l'amministratore della pagina sono stati segnalati all'ufficio legale per i provvedimenti del caso".
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Ribadito il divieto
Il ministero dell'Istruzione egiziano ha ribadito il divieto per le studentesse di indossare il niqab a scuola, considerandolo una violazione dei regolamenti ministeriali sulle uniformi scolastiche. Il parlamentare egiziano Ehab Mansour ha dichiarato ad Asharq Al-Awsat che indossare il niqab rientra nella libertà individuale e non dovrebbe essere soggetto a divieti ufficiali in ambito scolastico. Tuttavia il Ministero ritiene che il volto coperto non permetta di verificare l'identità di una studentessa consentendo comportamenti malevoli o furti di identità.