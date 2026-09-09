Egitto, scuola diffonde foto con IA di studentesse con il niqab dopo il divieto di Stato | Scoppia la polemica e arrivano le scuse: "Post pubblicato per errore"

La foto di classe è risultata essere stata prodotta con l'intelligenza artificiale ma comunque messa all'indice in quando poteva indurre - secondo le autorità - l'idea che fosse parte integrante della divisa scolastica. Il fatto è avvenuto nel governatorato di Qena, nell'Alto Egitto e ha suscitato polemiche e timori di emulazione nel Ministero. Quest'ultimo ha quindi diffuso una circolare chiarendo le circostanze del recente episodio e ribadendo che nelle scuole, dove pure non vi è espresso divieto di indossare il velo integrale, vige l'obbligo di non coprire il volto e di indossare la divisa dell'Istituto.