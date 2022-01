Egitto, scarcerato attivista Ramy Shaat: ha rinunciato a cittadinanza

-afp

Ramy Shaat, attivista e difensore dei diritti umani egiziano-palestinese, è stato scarcerato dopo "oltre 900 giorni di detenzione arbitraria in Egitto". Lo hanno rivelato i familiari, spiegando che si è imbarcato al Cairo verso la Giordania per poi dirigersi a Parigi. Come condizione per il rilascio ha dovuto rinunciare alla cittadinanza egiziana. "Shaat ha subito 2 anni e mezzo di detenzione in condizioni disumane", ha detto la famiglia.