Egitto, procura: rilasciati i giornalisti dell'agenzia turca Anadolu

Le autorità egiziane hanno rilasciato le cinque persone, tra cui due giornalisti egiziani, arrestate in un raid della polizia presso l'ufficio di corrispondenza del Cairo dell'agenzia di stampa statale turca Anadolu. Erano finite in manette mercoledì con l'accusa di aver diffuso "false notizie" sull'Egitto. La vicenda aveva fatto infuriare Ankara che aveva poi convocato l'incaricato d'affari egiziano per chiederne "l'immediato rilascio".