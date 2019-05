Egitto, esplosione contro un bus turistico a Il Cairo: almeno 17 feriti

Ci sono 17 feriti a Il Cairo, in Egitto, per l'esplosione di un ordigno "nei pressi del Grande Museo", in costruzione nei pressi delle piramidi di Giza, "al passaggio di un bus turistico". Lo hanno riferito fonti della sicurezza egiziana, precisando che dieci delle persone coinvolte sono egiziane, mentre le altre sette provengono dal Sudafrica. L'ordigno era stato posizionato lungo la strada.