Effetto Covid, Unicef: 40 milioni di bambini senza istruzione prescolastica

Quaranta milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto un'istruzione prescolastica a causa del coronavirus. A lanciare l'allarme è l'Unicef. che in uno studio sottolinea come le misure di lockdown abbiano lasciato i genitori alle prese con la difficoltà di bilanciare l'assistenza all'infanzia e il lavoro. Le chiusure hanno messo in luce una crisi più profonda per le famiglie con bambini piccoli, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.