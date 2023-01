Tiktoker trans Dylan Mulvaney rivela il suo volto dopo un intervento di "femminilizzazione facciale"

La tiktoker e attivista americana trans Dylan Mulvaney ha rivelato il suo volto sui social dopo aver subito un intervento chirurgico di "femminilizzazione facciale".

A fine dicembre, Mulvaney aveva annunciato ai suoi follower - oltre 10 milioni su TikTok e un milione e 300mila su Instagram - di essere stata operata al volto e ora, dopo un periodo di guarigione, ha mostrato il risultato dell'intervento. "Sono così felice, e sono ancora io, è solo una versione un po' più morbida di me - ha detto Mulvaney in un video postato sui social -. Spero solo che tutte le persone trans e non binarie possano ottenere le risorse per l'affermazione il genere di cui hanno bisogno perché questo cambia la vita e talvolta la salva".