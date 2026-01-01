Logo Tgcom24
Drone ucraino su un hotel del Kherson: "Ci sono 24 morti"

Il governatore russo della regione occupata denuncia l'attacco a un hotel sul Mar Nero: "In molti bruciati vivi"

01 Gen 2026 - 07:34

Un drone ucraino avrebbe colpito un caffè e un hotel sulla costa del Mar Nero, nella regione di Kherson, causando la morte di almeno 24 persone e il ferimento di una cinquantina. Lo riferisce su Telegram il governatore russo Vladimir Saldo. "Molti sono bruciati vivi. Un bambino è morto", ha dichiarato. L'attacco sarebbe avvenuto a ridosso dei festeggiamenti per il nuovo anno. "Questo è come appare la 'pace', alla quale Zelensky aspira", ha aggiunto.