Drone ucraino su un hotel del Kherson: "Ci sono 24 morti"

Un drone ucraino avrebbe colpito un caffè e un hotel sulla costa del Mar Nero, nella regione di Kherson, causando la morte di almeno 24 persone e il ferimento di una cinquantina. Lo riferisce su Telegram il governatore russo Vladimir Saldo. "Molti sono bruciati vivi. Un bambino è morto", ha dichiarato. L'attacco sarebbe avvenuto a ridosso dei festeggiamenti per il nuovo anno. "Questo è come appare la 'pace', alla quale Zelensky aspira", ha aggiunto.