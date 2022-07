Draghi lunedì ad Algeri: in agenda gas, crisi grano e migranti

Il premier Mario Draghi andrà lunedì ad Algeri per il quarto vertice italo-algerino.

L'incontro, che sarebbe dovuto durare due giorni, è ridotto per la crisi politica che impone a Draghi di rientrare rapidamente in vista delle comunicazioni alle Camere dopo che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha respinto le sue dimissioni. In Algeria tema cruciale sarà il gas, l'emergenza grano per l'invasione russa e la questione migranti.