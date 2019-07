Dopo 133 anni la Sagrada Familia ottiene la licenza edilizia

Ci sono voluti ben 133 anni ma alla fine la concessione edilizia è arrivata. Il primato per la costruzione più lunga della storia spetta alla Sagrada Familia di Barcellona, il capolavoro gotico di Antonio Gaudì. PLa prima pietra della basilica risale al 1882 ma solo nel 1885 fu chiesto formale permesso all'allora municipalità di Sant Marti de Provençal, oggi nel cuore della città catalana. Tra lungaggini e scartoffie varie la firma per la concessione definitiva è arrivata ora. Una firma "storica" per un cantiere che dovrebbe concludersi nel 2026. Altro primato, legato sempre alla licenza, oneri da 4,6 milioni di euro da pagare al Comune.

C'è un altro aspetto ancora più complesso: la scalinata che dovrebbe essere costruita per esaltare la facciata della Gloria. La nuova struttura obbligherebbe ad una rivoluzione urbanistica importante che porterebbe all'abbattimento di una serie di palazzi e allo sfratto di circa tremila residenti. Un'operazione non semplice, soprattutto in una città come Barcellona in emergenza abitativa e con una sindaca Ada Cola che viene proprio dai movimenti antisfratto. I comitati civivi sono sul piede di guerra.