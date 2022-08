Donald Trump, giudice dà via a causa per frode contro la sua società

Altra tegola sull'ex presidente americano, Donald Trump.

Un giudice di New York ha dato via libera al processo penale contro la sua società, la Trump Organization, e contro l'ex direttore finanziario. L'accusa è di frode. I pubblici ministeri sostengono che gli imputati siano colpevoli di frode ed evasione fiscale. La selezione della giuria è fissata per il 24 ottobre.