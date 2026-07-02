Donald Trump proclama la giornata nazionale delle capesante

Donald Trump, o almeno la sua fantasia, si supera ancora una volta e per celebrare un provvedimento della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) proclama la "Giornata Nazionale delle Capesante". La disposizione apre alla pesca dei molluschi in un'area del New England. Lo ha annunciato il tycoon sul suo social Truth, sottolineando che l'iniziativa consentirà a chilogrammi di capesante di raggiungere le tavole e creerà posti di lavoro. "Per me è un grande onore averlo fatto, perché sono amico dei pescatori: andate a votare per i Repubblicani alle elezioni di metà mandato, perché se dovessero vincere i comunisti, non pescherete mai più", ha messo in evidenza.