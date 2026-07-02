Donald Trump proclama la giornata nazionale delle capesante

Donald Trump, o almeno la sua fantasia, si supera ancora una volta e per celebrare un provvedimento della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) proclama la "Giornata Nazionale delle Capesante". La disposizione apre alla pesca dei molluschi in un'area del New England. Lo ha annunciato il tycoon sul suo social Truth, sottolineando che l'iniziativa consentirà a chilogrammi di capesante di raggiungere le tavole e creerà posti di lavoro. "Per me è un grande onore averlo fatto, perché sono amico dei pescatori: andate a votare per i Repubblicani alle elezioni di metà mandato, perché se dovessero vincere i comunisti, non pescherete mai più", ha messo in evidenza.
Pescatori "liberati da regolamenti ridicoli"
Nel lungo post celebrativo, Trump ha scritto di aver "liberato" i pescatori da regolamenti ambientali "ridicoli", oltre a esortarli a votare per i repubblicani nelle elezioni di metà mandato di novembre. A livello di numeri, nonostante la pesca di capesante sia diminuita negli utimi anni, gli sbarchi commerciali hanno raggiunto i 21,2 milioni di libbre (circa 9,5 milioni di kili) e sono stati valutati 332 milioni di dollari nel 2024, secondo i dati della Noaa. L'agenzia ha osservato che le navi per capesante provenienti da Massachusetts, Virginia e New Jersey rappresentano la maggior parte del raccolto statunitense di questi molluschi.
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