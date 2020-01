Di Maio: "Per missione Ue in Libia mancate condizioni di sicurezza"

La situazione in Libia è "molto delicata" e per questo è stato convocato "un vertice straordinario a Bruxelles" per discutere delle iniziative da intraprendere. A spiegarlo, con un post su Facebook, è Luigi Di Maio, il quale sottolinea che "fino all'ultimo abbiamo provato con la missione Ue in Libia, ma dopo l'attacco all'Accademia militare sono mancate le condizioni di sicurezza". L'Ue, però, "questa volta, deve dimostrare di saper fare l'Ue".