Danimarca, 31enne accusato di pianificare un attacco terroristico

La polizia danese ha accusato un 31enne di aver pianificato un attacco terroristico. Secondo gli inquirenti, il sospetto, non ancora identificato, voleva far esplodere una o più bombe a Copenaghen. L'uomo avrebbe architettato l'attacco assieme a un complice, Dieab Khadigah, che è stato arrestato in Germania e condannato, nel luglio 2017, a sei anni e mezzo di prigione, mentre cercava di entrare in Danimarca.