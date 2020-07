Croazia, aperti seggi per parlamentari con severe regole anti-Covid

In Croazia si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari, che si svolgono fino alle 19 con una serie di severissime misure di precauzione per via dell'emergenza coronavirus. Gli ultimi sondaggi davano le due principali forze politiche, i conservatori del premier uscente Andrej Plenkovic, e la coalizione di centrosinistra guidata dai socialdemocratici di Davor Bernardic, praticamente allineate, con il 30% dei consensi ciascuna.