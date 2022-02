Crisi Ucraina, Kiev assediata: paracadutisti ad aeroporto Gostomel

Il ministero della Difesa russo ha detto che paracadutisti russi sono atterrati nell'area dell'aeroporto di Gostomel, una trentina di chilometri a nord-ovest di Kiev, e che la capitale ucraina è ora assediata da ovest.

Lo riferisce la Tass. Intanto violenti combattimenti sono in corso attorno e nella città portuale di Mariupol, nel Donbass. Lo denuncia il sindaco Vadym Boychenko: "Non stiamo combattendo solo per l'Ucraina ma per tutta l'Europa", ha aggiunto.