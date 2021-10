Covid Gb, dopo 11 giorni contagi sotto quota 40mila

Ansa

Piccolo segnale positivo nella conta dei casi quotidiani di Covid nel Regno Unito, indicati a 36.567 (oltre 3mila meno di domenica): per il secondo giorno di fila, infatti, i contagi sono sotto quota 40mila dopo quasi due settimane. In calo anche i decessi, scesi a 38 contro 72. Resta al momento stabile il totale dei ricoveri in ospedale (8.238 contro i picchi di 39mila delle ondate dei mesi scorsi).