Covid, von der Leyen: "L'ok a Novavax sia spinta a vaccinarsi"

Ansa

Il vaccino anti-Covid Novavax "è il quinto sicuro ed efficace del nostro portafoglio di vaccini, che offre una protezione aggiuntiva ai cittadini europei". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, augurandosi che questa nuova autorizzazione data dall'Ema sia "un incoraggiamento a tutti coloro che non sono ancora stati vaccinati" in un momento in cui "è necessario intensificare le somministrazioni".