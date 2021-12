Covid, von der Leyen: discutere su possibilità vaccino obbligatorio in Ue

IPA

Le decisioni sulle multe a chi non si vaccina sono di natura prettamente nazionale ma "penso che si possa aprire un dibattito sull'obbligatorietà dei vaccini nell"Ue, che vada fatto. Fino a due o tre anni fa non lo avrei mai pensato". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Se guardiamo alle cifre, un terzo della popolazione europea non è vaccinata, 150 milioni di persone sono tante", ha aggiunto.