Covid Usa, membri staff della Casa Bianca tra i primi a vaccinarsi

Afp

Secondo il "New York Times" lo staff della Casa Bianca sarà vaccinato contro il Covid con le prime dosi in arrivo, al pari del personale medico in prima linea contro la pandemia. L'obiettivo sarebbe quello di evitare nuovi focolai nella West Wing nelle ultime settimane dell'amministrazione Trump. Una decisione che è destinata a dare l'impressione all'opinione pubblica che la Casa Bianca "salti la fila" per difendere il presidente.