Covid, Ue: contatti tra Ema e casa vaccino russo Sputnik

"Sono in corso contatti tra l'azienda russa" che produce il vaccino Sputnik "e l'Ema. La compagnia non ha ancora presentato una richiesta per l'autorizzazione alla commercializzazione" nell'Ue, "ma l'Ema è in contatti esploratori con la casa russa". Lo spiega un portavoce della Commissione Ue ad una domanda.