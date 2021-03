Covid, superato il mezzo miliardo di vaccinazioni nel mondo

Ansa

A livello globale è stato superato il mezzo miliardo di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. In particolare si tratta di quasi 513 milioni, ripartite soprattutto negli Stati Uniti (133 milioni) e in Cina (91 milioni). A seguire l'India (55 milioni). In Europa il Regno Unito è nettamente più avanti rispetto agli altri, con oltre 31 milioni di dosi. La Germania è quasi a 12 milioni, la Francia a 10, l'Italia a 9.