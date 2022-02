Covid Spagna, in Catalogna dall'11 febbraio riaprono i locali notturni

Ansa

Torna la movida in Catalogna: locali notturni come discoteche o sale da concerti potranno riaprire a partire dall'11 febbraio, dopo esser rimasti chiusi per circa un mese e mezzo causa ondata di Covid. Lo ha deciso il governo della Regione spagnola in virtù del miglioramento dei dati epidemiologici. Con la riapertura dei locali, verrà anche eliminato il requisito di dover presentare un Green pass valido per accedervi.