Covid, scandalo party a Downing Street: nuove accuse a Johnson

Nuove rivelazioni imbarazzanti sui media britannici a proposito dei meeting organizzati nel cortile di Downing Street tra membri dello staff del premier Tory, Boris Johnson, nella tarda primavera del 2020, in apparente violazione alle restrizioni del lockdown anti Covid allora in vigore. In particolare in relazione a un evento svoltosi il 20 maggio, a cui - secondo testimoni - sarebbe intervenuto anche lo stesso BoJo, con la first lady Carrie Symonds.