Covid, Pfizer ridurrà temporaneamente le consegne all'Europa

IPA

Il laboratorio americano della Pfizer ha avvertito che "dalla prossima settimana" ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid in tutti i Paesi europei, in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione. Lo ha reso noto l'Istituto norvegese di Sanità pubblica. Non è stata però specificata l'entità della riduzione.