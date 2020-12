Covid, Oms: "Preoccupa percezione pandemia finita con arrivo vaccini"

IPA

L'Oms è preoccupata per la crescente percezione che la pandemia di Covid-19 sia conclusa a seguito dei risultati positivi delle sperimentazioni sui vaccini e alla decisione del Regno Unito di dare l'approvazione per l'uso del candidato vaccino Pfizer-BioNTech. Lo ha sottolineato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, aggiungendo che "la verità è che in molte zone si sta assistendo a una trasmissione molto alta del virus".