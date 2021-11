Covid, Oms: nuove misure o 500mila morti entro marzo in Europa

Afp

In Europa ci potrebbero essere altri 500mila morti di Covid entro marzo se non saranno prese misure urgenti per fermare la pandemia. L'avvertimento arriva dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il direttore per l'Europa Hans Kluge, dice il Guardian, ha detto di essere molto preoccupato per la nuova ondata di contagi e ha lanciato un appello agli Stati: vaccinate di più.