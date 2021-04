Covid, Olanda: il lockdown resterà in vigore almeno fino al 28 aprile

Afp

La maggior parte delle restrizioni dovute al lockdown imposto in Olanda dovranno rimanere in vigore fino ad almeno il 28 aprile. Lo ha dichiarato il premier olandese, Mark Rutte, spiegando che il tasso dei contagi da coronavirus è ancora troppo elevato per permettere un allentamento significativo delle misure, almeno fino a che non sarà stata superata la terza ondata delle infezioni.