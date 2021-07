Covid, ok dell'Ema al vaccino Moderna per gli over 12

Afp

L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato di concedere un'estensione dell'uso del vaccino Spikevax, prodotto da Moderna, per includere il suo uso anche per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il prodotto è già autorizzato per le persone di 18 o più anni. Lo scrive l'Agenzia in una nota precisando che il modo di somministrazione sarà la stesso di quello adottato per i 18enni o over 18: due iniezioni a distanza di 4 settimane.