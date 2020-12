Covid, nuovo picco di morti in Germania: 487 in 24 ore

Ansa

Nelle ultime 24 ore il numero di morti in Germania a causa del coronavirus è stato di 487. Mai erano stati così tanti in un giorno, il precedente picco era stato fatto segnare venerdì scorso con 426. Lo riferisce l'istituto Robert Koch. Scendono invece i contagi: nelle ultime 24 ore sono stati 17.270, circa 1.400 in meno rispetto a una settimana fa.