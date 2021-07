Covid, Malta rinuncia al divieto di accesso per i viaggiatori non vaccinati

-afp

A seguito delle critiche di Bruxelles, Malta fa marcia indietro sul piano di introdurre un divieto per i viaggiatori non vaccinati poche ore prima che entrasse in vigore, offrendo però l'opzione della quarantena per quelli che ancora non sono stati immunizzati. La durata del periodo di quarantena non è stata chiarita, sebbene La Valletta avesse già imposto l'obbligo di trascorrere 14 giorni in autoisolamento per chi arriva da alcuni Paesi "rossi".